“Juana”, periodismo y feminicidios en el debut de Giménez Cacho, conmueve en el FICM

Como narran las crónicas, Giménez Cacho dedicó años al proyecto; dijo que fueron alrededor de seis años de desarrollo antes de concretar el rodaje. En conferencia, aseguró que aunque su película toca temas duros como el sistema patriarcal, la violencia política y el abuso, su foco está más en cómo una persona lidia con esas verdades y busca reconstruirse.

La atención mediática destacó que Juana compite en la sección de Largometraje Mexicano del FICM, donde se suma al listado de voces nuevas desde la dirección y con un guion sólido de Emma Bertrán y una visión estética cuidada que mezcla lo íntimo con lo político.

Durante la conferencia, Giménez Cacho reconoció que dar el salto a la dirección implicó inseguridades, como su ignorancia del lenguaje cinematográfico, señaló, destacando que como actor tiene experiencia para dialogar y entender a sus iguales. La película busca mostrar que, para quienes trabajan como periodistas en contextos hostiles, el viaje interno puede ser tan peligroso como el que enfrentan desde afuera.