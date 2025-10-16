“Juana”, periodismo y feminicidios en el debut de Giménez Cacho, conmueve en el FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Juana“ sigue a una periodista que decide retomar una investigación sobre feminicidios abandonados años atrás, enfrentando no solo fuerzas externas, sino también los traumas. De eso va Juana, el primer largometraje dirigido por Daniel Giménez Cacho, y que en función de prensa celebrada esta mañana en el Teatro Melchor Ocampo como parte del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el equipo compartió claves del proyecto, sus motivaciones y los retos de pasar frente a detrás de cámara.
La película, según el director, no es solo una obra de denuncia, sino una reflexión sobre el proceso interno de quien arriesga su vida para exponer verdades, caminando entre lo profesional y lo personal.
Como narran las crónicas, Giménez Cacho dedicó años al proyecto; dijo que fueron alrededor de seis años de desarrollo antes de concretar el rodaje. En conferencia, aseguró que aunque su película toca temas duros como el sistema patriarcal, la violencia política y el abuso, su foco está más en cómo una persona lidia con esas verdades y busca reconstruirse.
La atención mediática destacó que Juana compite en la sección de Largometraje Mexicano del FICM, donde se suma al listado de voces nuevas desde la dirección y con un guion sólido de Emma Bertrán y una visión estética cuidada que mezcla lo íntimo con lo político.
Durante la conferencia, Giménez Cacho reconoció que dar el salto a la dirección implicó inseguridades, como su ignorancia del lenguaje cinematográfico, señaló, destacando que como actor tiene experiencia para dialogar y entender a sus iguales. La película busca mostrar que, para quienes trabajan como periodistas en contextos hostiles, el viaje interno puede ser tan peligroso como el que enfrentan desde afuera.
Con la función y el diálogo con prensa, Juana se posiciona como una de las propuestas más anticipadas del festival, pues es un debut autoral donde el periodismo, la memoria y la reconstrucción personal convergen en una mujer que se niega a seguir siendo víctima.
Esta presentación concluyó con una alfombra roja previo al estreno público de la cinta, en la que cientos de personas asistieron, en busca de una foto o autógrafo del actor conocido por sus participaciones en la pantalla chica y grande.
SHA