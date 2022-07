Joven moreliana pide ayuda para pagar tratamiento contra el cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales una joven moreliana pide ayuda económica para pagar un tratamiento contra el cáncer que padece, desafortunadamente, los recursos con los que contaba su familia han ido a la baja luego de las visitas al médico, tratamientos y medicamentos.

Jazmín fue diagnosticada en febrero de este año con cáncer cervicouterino a sus 24 años de edad.

De acuerdo a la joven los médicos en Morelia no le dieron un diagnóstico favorable, pero esto no ha sido motivo para no seguir adelante, por lo que junto a su familia buscó otras alternativas que la ayuden a vencer el cáncer.

A través de Facebook, Jazmín contó que las terapias contra el cáncer rondan los 200 mil pesos cada sesión, y que tienen que llevarse a cabo cada 3 semanas, pero dependerá de cómo reaccione su cuerpo para saber cuántas terapias necesita.

La joven contó que la radioterapia y quimioterapia a las que se sometió en la capital michoacana no fueron suficientes para acabar con el cáncer cervical, por el contrario, se propagó por su cuerpo, por lo que es necesario recurrir a otros tratamientos, pero necesita de cierto recurso económico para cubrir cada una de las sesiones.

Necesita un tratamiento llamado "inmunoterapia" y cada sesión cuesta 200 mil pesos

“Me llamó Jazmín y tengo cáncer, tengo 24 años de edad y soy licenciada en gastronomía. Como todos tengo muchos sueños, el cual cumplí hace poco al abrir mi negocio, mi repostería, la cual tuve que cerrar por mi enfermedad. Lamentablemente los tratamientos que me hicieron en Morelia no fueron los suficiente para poder matar el cáncer como la radioterapia y quimioterapia, por lo cual se empezó a propagar en mi cuerpo y ahora tengo lo que se conoce como metástasis. Hago este video porque quiero pedir a la gente que me ayude con una donación voluntaria para poder pagar mi tratamiento el cual se le llama inmunoterapia, y que sirve para poder curarme, porque yo quiero seguir viviendo, porque tengo muchos sueños y muchas metas por cumplir”.