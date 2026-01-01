José Armando Álvarez Cano será el nuevo arzobispo de Morelia

Será el Papa León XIV quien tenga la atribución de poner fecha a la aceptación de la renuncia de Carlos Garfías Merlos, y al momento en que ocurra el relevo será inmediato para que Álvarez Cano entre en funciones. El proceso de entrega-recepción ya concluyó en meses pasados, por lo que el todavía arzobispo de Morelia tiene como responsabilidades los cambios sacerdotales.

José Armando Álvarez Cano nació el 30 de enero de 1969, en Jiquilpan; realizó sus estudios de secundaria, filosofía y teología en el seminario de Zamora, al que ingresó a los 12 años. Posteriormente cursó estudios de posgrado en la Universidad Pontificia de México, donde obtuvo la licenciatura en Teología Pastoral.

En la Catedral de Zamora fue ordenado sacerdote el 8 de febrero de 1986; el 3 de noviembre de 2011, Benedicto XVI lo nombró obispo de la Prelatura de Huautla y fue ordenado el 30 de enero de 2012, convirtiéndose en el tercer obispo prelado.

Posteriormente, el Papa Francisco lo nombró obispo de la Diócesis de Tampico el 11 de mayo de 2019, cargo que asumió el 5 de julio del mismo año, como su quinto obispo.