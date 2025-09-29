Morelia

Jorge Luis Solís, el doble del Buki, le pone ritmo al Concierto por aniversario de Morelos

Interpreta sus más grandes éxitos
Jorge Luis Solís, el doble del Buki, le pone ritmo al Concierto por aniversario de Morelos
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El doble del Buki: Jorge Luis Solís, puso a cantar y bailar a miles de morelianas y morelianos al interpretar los más grandes éxitos del exitoso músico michoacano, en el concierto para celebrar el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.

CORTESÍA

La voz gemela del Buki, fue el encargado de multiplicar el ánimo frente al escenario que se instaló en la avenida Madero, y cuyo acceso es totalmente gratuito.

CORTESÍA

Jorge Luis Solís, dio un recorrido a los éxitos del Buki, como son: Tu cárcel, Más que tu amigo, Si no te hubieras ido, entre otras que fueron coreadas por la multitud.

BCT

Morelia
concierto
Buki
Aniversario de Morelos
Jorge Luis Solís

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com