Jorge Luis Solís, el doble del Buki, le pone ritmo al Concierto por aniversario de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El doble del Buki: Jorge Luis Solís, puso a cantar y bailar a miles de morelianas y morelianos al interpretar los más grandes éxitos del exitoso músico michoacano, en el concierto para celebrar el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.
La voz gemela del Buki, fue el encargado de multiplicar el ánimo frente al escenario que se instaló en la avenida Madero, y cuyo acceso es totalmente gratuito.
Jorge Luis Solís, dio un recorrido a los éxitos del Buki, como son: Tu cárcel, Más que tu amigo, Si no te hubieras ido, entre otras que fueron coreadas por la multitud.
BCT