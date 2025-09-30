Jorge, amante del deporte que dio vida después de la muerte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jorge Ramos Ortiz partió a sus 17 años, un derrame cerebral fulminante cobró su vida a quien de mayor le hubiera gustado unirse a las Fuerzas Armadas de México, principalmente en la Secretaría de Marina; defender a su país, era su sueño.
La madre de Jorge, Ana María Ortiz Cano, lo describe como deportista y "buen niño"; en 13 de noviembre próximo cumple 7 años que perdió la vida y su familia tomó la decisión de donar sus órganos y tejidos, la cual se basó en una determinación que Jorge dio en vida.
El menor de dos hijos, Jorge cursaba la preparatoria en el CECyTEM; amante del deporte y el boxeo, pero también corría, iba al gimnasio y le gustaba la bicicleta. Su madre asegura que no padecía de ninguna enfermedad, "ni una gripa y así se fue".
Cuando su hijo falleció, recuerda que los pensamientos egoístas fueron los primeros en llegar a su mente cuando les hablaron del tema de la donación de órganos y tejidos.
"Uno piensa egoístamente, pero si tuvieras una enfermedad terminal con problemas de salud grave y necesitaras de una donación de órganos y tejidos, lo pedirías a gritos", resalta.
Si bien comenta que fue un hecho que marcó gravemente la vida de su familia, se reflexionó y recordó la petición que hizo en vida, ser donador de órganos y tejidos con fines de trasplante.
"Sabemos que están viviendo, que son un milagro de vida y Dios los manda por algo; todos tenemos un motivo para venir aquí, no es de a gratis", resalta.
La donación de Jorge fue multiorgánica y multitejida, desde las córneas hasta el hígado, los riñones, el corazón... "donó todos sus órganos", dice.
Por lo que invitó a la población en generar a acercarse a conocer del tema y regalar vida con la donación de órganos y tejidos.
BCT