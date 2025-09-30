Jorge, amante del deporte que dio vida después de la muerte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jorge Ramos Ortiz partió a sus 17 años, un derrame cerebral fulminante cobró su vida a quien de mayor le hubiera gustado unirse a las Fuerzas Armadas de México, principalmente en la Secretaría de Marina; defender a su país, era su sueño.

La madre de Jorge, Ana María Ortiz Cano, lo describe como deportista y "buen niño"; en 13 de noviembre próximo cumple 7 años que perdió la vida y su familia tomó la decisión de donar sus órganos y tejidos, la cual se basó en una determinación que Jorge dio en vida.