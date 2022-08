John Milton regresa a Morelia luego de cuatro años de ausencia, “¡duérmase!”

Si ustedes siguen creen en el hipnotismo vengan, ármense de valor, voy a preguntar quién viene a ser hipnotizado, quién no vino, quién no sabe a lo que vino y la siguiente pregunta es quién no cree que existe el hipnotismo, y con ellos haremos un pequeño ejercicio y luego de tres a cinco minutos veremos quien es el poseedor de la verdad absoluta”

John Milton