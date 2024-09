Jesús Lemus presentará "El cartel judicial" en la Feria del Libro de Morelia

"Eso lo obtuve de información de que solicité al Consejo de la Judicatura, de información periodística que logré a través de las fuentes públicas de información con expedientes que pude lograr de algunos juzgados", agregó.

Por otra parte, lamentó la polarización de los periodistas, pues en la administración federal que está por concluir e crearon dos grandes corrientes, "el periodismo que está del lado de él y el periodismo que está del lado de la oposición, pero el periodismo no puede ser militante, sino independiente".

Para él, "hacer periodismo en medios de comunicación tradicionales como es el diarismo es muy difícil en México, porque tienes que rentarte a los intereses del patrón, que tiene intereses con algún sector y ¿nosotros como periodistas dónde quedamos? pues tenemos que rentar tenemos que vivir y la única alternativa que tenemos es el periodismo en libros, es una alternativa que yo he estado haciendo desde hace ya casi 10 años haciendo periodismo en libros y a mí me ha dado resultado".

Expuso que él no vive actualmente "ningún tipo de censura; al día de hoy llevo 14 libros publicados, a la gente le gusta lo que hago; lo que llevo a la editorial la editorial tiene la confianza y lo publica, yo hago un trabajo ético completamente cierto con la certeza de que estoy haciendo buena información y la gente lo lee, y eso me ayuda porque me financia mi siguiente trabajo y yo estoy trabajando ahorita en eso escribo para algunos medios no dejo el diarismo al 100%, estoy en Los Ángeles Times o en periódicos del sureste y en algunos medios del centro del país, pero mi fuerte es hacer periodismo en libros porque es lo que reditúa, los reportajes siempre bajo mi propia visión, mi propia misión, sin que me impongan nada, yo soy el que propongo los temas yo no sigo la orden de un editor, hago temas de seguridad, de narcotráfico, desplazamiento, arrebato de recursos naturales, pueblos indígenas, Derechos Humanos".

Explicó que cuenta con seguridad personal otorgada por el mecanismo tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por orden de un juez federal, "siempre se tiene miedo de escribir, no se puede escribir sin miedo, porque además es una forma de sobrevivir"

A pesar de sus problemas de salud, dijo que se encuentra, "emocionalmente con muchas ganas de seguir dando todo para hacer periodismo, y me gusta lo que hago, y es el mejor premio nacional de periodismo que puedas tener, haber publicado tu trabajo".

Es autor de "Los malditos", "Cara de Diablo", "Michoacán en guerra", "Mireles, el rebelde", "Tierra sin Dios", "El último infierno", "Los malditos 2", "México a cielo abierto" y ahora "Cártel Judicial" en la editorial, Penguin Random House.

rmr