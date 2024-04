Jefe de Tenencia de San Miguel del Monte niega tener autoridad para resolver situación de escasez de agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Leopoldo Campuzano Tinoco, jefe de tenencia de San Miguel del Monte, aseguró que la problemática (de falta de agua en la comunidad a causa de que el manantial quedó dentro del predio en el que se ubica la comercializadora “Bicentenario”), se la ha compartido al director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, con quien acordó que se reunirá en esta semana.

Sin embargo, aceptó que su “único delito” es ser amigo del empresario a quien (presuntamente) le fue otorgada la concesión por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la extracción del agua, que es Miguel Ángel Prado quien desde el predio “La Mina” abastece entre 40 y 50 pipas por día.

En tanto que reconoció que no ha visto en físico la concesión a la que hace referencia. Aquí, quien es autoridad auxiliar del Ayuntamiento, negó que tenga posibilidad para resolver el conflicto pues “no puedo estar por encima del Comité del Agua elegido por el pueblo”.

Mientras tanto, durante la manifestación de hoy, vecinas de la Tenencia de San Miguel aseguraban que por falta de agua, no pueden atender las actividades que implica el día a día, desde las higiénicas, hasta la alimentación e hidratación, pues aseguran que no consumen agua de garrafón.

“Acarreamos de donde se pueda, de cualquier río o manantial porque duramos hasta tres días sin bañar”, por ello no descartan más “manifestaciones pacíficas” y es que acusan que “la clínica cerrada porque no hay servicio de agua y las escuelas ya nos dijeron los maestros que se van a tener que suspender clases porque no hay agua”, dijo, Alicia Bucio Proa, acompañada por Celia Velázquez Elías.