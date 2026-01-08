Júpiter y sus lunas se verán este fin desde Morelia y resto de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las noches del viernes 9 y sábado 10 de enero serán ideales para observar a Júpiter, que alcanzará su punto de mayor cercanía con la Tierra en todo el 2026.

Este fenómeno astronómico, conocido como “oposición”, ocurre cuando nuestro planeta se alinea entre el Sol y el gigante gaseoso.

Según reportes, este evento marcará la ocasión en que Júpiter estará más próximo a la Tierra desde diciembre de 2024, y no se repetirá hasta el año 2027.

Durante la oposición, el planeta se verá más brillante y grande de lo habitual. De acuerdo con el portal especializado Star Walk, el momento exacto de la oposición ocurrirá a las 2:34 de la madrugada del 10 de enero.

Para quienes deseen apreciarlo, se recomienda buscar en dirección este desde el atardecer, cerca de la constelación de Géminis. En el cielo nocturno, Júpiter formará una figura similar a una pirámide visual con Sirio y el cinturón de Orión.

Aunque será visible a simple vista como una “estrella excepcionalmente brillante”, el uso de binoculares o un telescopio pequeño permitirá disfrutar aún más del espectáculo celeste.

Quienes cuenten con estos instrumentos podrán observar las cuatro lunas galileanas y las características bandas nubosas del planeta.

En Morelia, Michoacán y todo México se podrá observar este fenómeno, siempre y cuando el cielo esté despejado en la zona donde vivas.

RYE-