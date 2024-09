Jóvenes y morenistas se concentran para defender la reforma al Poder Judicial

Si bien, la morenista reconoció que con el voto popular no se acabará totalmente la corrupción dentro del Poder Judicial Federal, también llamó a no temer dejar en manos de la ciudadanía la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.

"Tal vez no se vaya a perder de todo el tema de la corrupción pero la toma de decisiones del poder está en las manos de las personas más sabias que son el pueblo de México en su conjunto, de todos los colores, de todas las creencias e ideologías, se vuelve una pluralidad y no una imposición, que todas las voces sean escuchadas. No le debemos tener miedo a las decisiones del pueblo".