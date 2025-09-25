ITransporte profesionaliza a taxistas con el programa “Taxi Seguro”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las acciones para reforzar la seguridad y brindar mayor certeza a las y los usuarios de taxis, el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte), a través de su Departamento de Capacitación y Seguridad Vial, impartió durante estos dos últimos meses un total de 12 talleres en los que participaron más de 500 conductores de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM).

La directora general de ITransporte, María Elena Huerta Moctezuma, destacó que esta preparación forma parte del proceso para integrar a los operadores de taxi a la base de datos del programa “Taxi Seguro”, una estrategia de verificación que busca garantizar viajes confiables. “Queremos que las y los usuarios tengan la certeza de que cuando utilicen un taxi concesionado por el estado, sabemos quién los está llevando y que pueden sentirse seguros”, afirmó.