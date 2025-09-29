ITransporte implementa operativo por cambio de sentidos viales en zona del monumento, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte) informó que implementó un operativo en la zona del monumento a Lázaro Cárdenas con el objetivo de dar orden a la nueva circulación vial derivada de las obras del teleférico, para garantizar un mejor flujo vehicular.
La directora del instituto, María Elena Huerta Moctezuma, destacó que se mantiene total disposición para continuar con los operativos necesarios para asegurar la correcta circulación, en beneficio de quienes transitan por la zona. Agregó que se ha mantenido una comunicación constante con los transportistas, a fin de coordinar los ajustes y garantizar que las rutas operen de manera ordenada durante el desarrollo de las obras.
Entre los cambios acordados con los coordinadores de las rutas de transporte público que circula por la zona se informa que de poniente a oriente la parada que se ubica entre calles Nicolás de los Palacios Rubios y calzada la huerta (Parisina) queda temporalmente suspendida, recorriéndose entre las calles Pedro de Fuentes y Nicolás de los Palacios Rubios (Banco Santander).
En el caso de la circulación que avanza de avenida Madero hacia calzada la Huerta, la parada será entre avenida Madero y calle Luis de León Romano (“El Pollo Feliz”). Mientras que en sentido de oriente a poniente, la parada que se encuentra entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Mintzita (Banco BBVA), queda inhabilitada y se habilita hasta la altura del Monte de Piedad, ubicado en la misma cuadra, para dejar libre el espacio donde se realiza la obra de uno de los postes del teleférico.
La directora de ITransporte informó que estos ajustes fueron consensuados en reunión de trabajo con los representantes de cada línea de transporte, con el fin de garantizar orden y seguridad en el servicio durante el proceso de construcción.
El Instituto del Transporte pidió la comprensión y colaboración de la ciudadanía para respetar las adecuaciones temporales, recordando que estos cambios permitirán una mejor circulación y mayor seguridad para todas y todos.
