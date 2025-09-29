ITransporte implementa operativo por cambio de sentidos viales en zona del monumento, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte) informó que implementó un operativo en la zona del monumento a Lázaro Cárdenas con el objetivo de dar orden a la nueva circulación vial derivada de las obras del teleférico, para garantizar un mejor flujo vehicular.

La directora del instituto, María Elena Huerta Moctezuma, destacó que se mantiene total disposición para continuar con los operativos necesarios para asegurar la correcta circulación, en beneficio de quienes transitan por la zona. Agregó que se ha mantenido una comunicación constante con los transportistas, a fin de coordinar los ajustes y garantizar que las rutas operen de manera ordenada durante el desarrollo de las obras.