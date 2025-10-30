Isis Nínive teme por su vida; pide apoyo del Poder Judicial para no dejar libre a "El Marino"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La señora Isis Nínive Ortiz, mamá de Alexander, su hijo asesinado en 2023 y cuyo supuesto responsable es José Luis N., alias "El Marino", quien huyó a Canadá tras ser acusado, exigió al Poder Judicial actuar conforme a la ley y no dejar libre al hombre, pues teme por su vida.

En rueda de prensa este jueves, la señora mencionó que detuvieron a José Luis N. en el país del norte el pasado 20 de marzo de 2025; posteriormente, el 30 de septiembre se logró el acuerdo de extradición y ahora cuentan con 90 días hábiles para regresarlo a México y continuar el proceso.

“Pido al gobierno, jueces y magistrados que ahora sí me ayuden a hacer justicia. La persona en cualquier momento llega de Canadá y mi miedo es que son casi tres años de travesía; tengo que esconderme por miedo a represalias”.

Detalló que actualmente está detenido en Canadá, pero el juez en Montreal está esperando a que sea extraditado. Aunque afirmó que hay suficientes pruebas y material para ser vinculado a proceso, por ende pidió a Hugo Gama, el juez en Morelia, que la apoye para que se haga justicia.

La señora Ortiz recordó que ella contrató a José Luis N. en su empresa de seguridad privada, pero después "El Marino" comenzó a hostigarla para que fueran socios en la empresa. Sin embargo, Isis Nínive no aceptó y comenzó a ser amenazada hasta que, supuestamente, él mató a su hijo.

Los hechos ocurrieron en Lázaro Cárdenas el 4 de junio de 2023, cuando su hijo tenía 15 años de edad. “Pasaron seis meses de la relación laboral y luego me mandó matar, me dijo que me iba a acordar de él, y mandó matar a Alexander. Ahora tengo coraje y angustia de que el caso quede impune”.

