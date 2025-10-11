Irrumpen manifestantes pro Palestina en el FICM 2025
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo nutrido de hombres y mujeres se manifestó esta noche en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en apoyo al pueblo palestino y en rechazo a la violencia ejercida por Israel.
La protesta fue encabezada por integrantes del Comité de Solidaridad con Palestina Michoacán, quienes portaban una gran bandera palestina y se posicionaron frente al Cinépolis Centro, sede principal del certamen, ubicado en pleno Centro Histórico de Morelia.
Con pancartas y consignas como “Israel asesino” los manifestantes expresaron su indignación y cuestionaron la postura del gobierno mexicano, al que acusaron de no tomar acciones frente al conflicto.
La presencia del contingente alteró temporalmente la programación de actividades del festival, sin que se registraran mayores confrontaciones ni heridos.
Cabe recordar que apenas la noche anterior, durante la inauguración del FICM, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del festival, hizo un llamado al cese de la violencia en la región de Gaza.
