Irrumpen manifestantes pro Palestina en el FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo nutrido de hombres y mujeres se manifestó esta noche en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en apoyo al pueblo palestino y en rechazo a la violencia ejercida por Israel.

La protesta fue encabezada por integrantes del Comité de Solidaridad con Palestina Michoacán, quienes portaban una gran bandera palestina y se posicionaron frente al Cinépolis Centro, sede principal del certamen, ubicado en pleno Centro Histórico de Morelia.

Con pancartas y consignas como “Israel asesino” los manifestantes expresaron su indignación y cuestionaron la postura del gobierno mexicano, al que acusaron de no tomar acciones frente al conflicto.