¿Irás a la Fiesta Moreliana? Llévate impermeable, se prevén lluvias esta noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes planes para asistir este lunes 29 de septiembre al evento por el natalicio de José María Morelos y Pavón en el Centro Histórico de Morelia, toma tus precauciones: se pronostican lluvias y tormenta ligera durante la tarde y noche, según el sitio especializado Meteored.mx.

El pronóstico indica una probabilidad de lluvia del 60% a partir de las 14:00 horas, con presencia de tormenta ligera a las 17:00 horas y lluvias débiles durante la noche. Para las 20:00 horas, cuando se espera el espectáculo de luces en Catedral y el concierto principal, el cielo estará parcialmente nublado, pero aún con un 50% de probabilidad de lluvia.

A pesar de las condiciones climáticas, el programa artístico continuará según lo planeado, con presentaciones de Liberación, Los Freddy’s, La Dinastía de Tuzantla, Claudio Alcaraz, Jorge Luis Solís y Sonora Luz de Luna. El encendido especial de Catedral estará a cargo de Karla Elisa, quien interpretará el tema “Así es Morelia”.