Invitan a rodada ciclista en la avenida Amalia Solórzano este 29 de enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de promover la movilidad sustentable y el uso seguro de la bicicleta, autoridades estatales convocaron a la ciudadanía a participar en una rodada ciclista que se realizará sobre la prolongación de la avenida Amalia Solórzano, al sur de la capital michoacana.
La actividad fue anunciada a través de material informativo difundido por dependencias del Gobierno de Michoacán, en el que se detalla que la rodada se llevará a cabo el jueves 29 de enero de 2026, con punto de reunión a las 5:30 de la tarde.
De acuerdo con la invitación, el recorrido se desarrollará sobre la prolongación de la avenida Amalia Solórzano, una zona que en los últimos años ha registrado un importante crecimiento urbano y vehicular, por lo que este tipo de acciones buscan impulsar alternativas de transporte más seguras y amigables con el medio ambiente.
En el evento participan la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, el programa Michoacán Construye, así como instancias estatales de seguridad y prevención, quienes recomiendan a las y los asistentes acudir con bicicleta en buen estado, casco y equipo de protección.
Las autoridades señalaron que el recorrido exacto puede consultarse mediante un código QR incluido en la convocatoria oficial.
mrh