Morelia

Invitan a rodada ciclista en la avenida Amalia Solórzano este 29 de enero

Invitan a rodada ciclista en la avenida Amalia Solórzano este 29 de enero
FB/Alfredo Ramírez Bedolla
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de promover la movilidad sustentable y el uso seguro de la bicicleta, autoridades estatales convocaron a la ciudadanía a participar en una rodada ciclista que se realizará sobre la prolongación de la avenida Amalia Solórzano, al sur de la capital michoacana.

La actividad fue anunciada a través de material informativo difundido por dependencias del Gobierno de Michoacán, en el que se detalla que la rodada se llevará a cabo el jueves 29 de enero de 2026, con punto de reunión a las 5:30 de la tarde.

De acuerdo con la invitación, el recorrido se desarrollará sobre la prolongación de la avenida Amalia Solórzano, una zona que en los últimos años ha registrado un importante crecimiento urbano y vehicular, por lo que este tipo de acciones buscan impulsar alternativas de transporte más seguras y amigables con el medio ambiente.

En el evento participan la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, el programa Michoacán Construye, así como instancias estatales de seguridad y prevención, quienes recomiendan a las y los asistentes acudir con bicicleta en buen estado, casco y equipo de protección.

Las autoridades señalaron que el recorrido exacto puede consultarse mediante un código QR incluido en la convocatoria oficial.

mrh

Gobierno de Michoacán
Avenida Amalia Solórzano

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com