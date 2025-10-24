Invitan a niñas y niños de Morelia al Cabildo Infantil 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invita a niñas y niños de entre 6 y 12 años a participar en la convocatoria del Cabildo Infantil 2025, un espacio creado para escuchar sus ideas, promover su participación y reconocer el valor de sus opiniones sobre temas que impactan su entorno.

El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez, impulsa esta iniciativa a través del DIF Morelia, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Ayuntamiento de Morelia, con el objetivo de fortalecer la educación cívica y la formación ciudadana desde la infancia, en un ambiente de respeto y diálogo.