Invitan a gala inaugural del Festival de Órgano en la Catedral de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al concierto inaugural de la edición número 59 del Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez, que contará con la participación especial de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem).

El programa incluirá la dirección del maestro invitado Artur Pinho Maria, quien presentará un repertorio compuesto por obras de Bach, Morandi, Fragoso, Caccini, Glinka y Lemmens. Este destacado director portugués, con amplia trayectoria en Europa y América, cuenta con formación en el Conservatorio Superior de Música de Gaia y experiencia al frente de importantes orquestas y coros sinfónicos.

También participarán en esta gala de inauguración el organista español Pedro Sánchez, proveniente del Real Monasterio del Escorial, y la soprano polaca Agnieszka Slawinska. Ambos se unirán a la Osidem para ofrecer una experiencia musical de alto nivel artístico en el arranque del festival.