Morelia

Invitan a gala inaugural del Festival de Órgano en la Catedral de Morelia

La presentación se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre de 2025, a las 21:00 horas, en la majestuosa Catedral de Morelia
Invitan a gala inaugural del Festival de Órgano en la Catedral de Morelia
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al concierto inaugural de la edición número 59 del Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez, que contará con la participación especial de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem).

El programa incluirá la dirección del maestro invitado Artur Pinho Maria, quien presentará un repertorio compuesto por obras de Bach, Morandi, Fragoso, Caccini, Glinka y Lemmens. Este destacado director portugués, con amplia trayectoria en Europa y América, cuenta con formación en el Conservatorio Superior de Música de Gaia y experiencia al frente de importantes orquestas y coros sinfónicos.

También participarán en esta gala de inauguración el organista español Pedro Sánchez, proveniente del Real Monasterio del Escorial, y la soprano polaca Agnieszka Slawinska. Ambos se unirán a la Osidem para ofrecer una experiencia musical de alto nivel artístico en el arranque del festival.

La presentación se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre de 2025, a las 21:00 horas, en la majestuosa Catedral de Morelia. La entrada será mediante boletos de cortesía, disponibles a partir del 17 de noviembre y hasta agotar existencias, en las oficinas del Festival Internacional de Órgano, ubicadas en Boulevard García de León 1775, colonia 5 de Diciembre, en un horario de 11:00 a 18:00 horas.

La Catedral de Morelia será nuevamente el escenario de este encuentro que celebra el legado del órgano histórico y el talento artístico que distingue a Michoacán. La Secum hace un llamado a la ciudadanía para formar parte de esta experiencia y disfrutar de la música que da identidad y vida cultural al estado.

Te puede interesar:
María Katzarava y Ángel Rodríguez: un encuentro musical entre Cuba y México
Invitan a gala inaugural del Festival de Órgano en la Catedral de Morelia

RPO

Catedral
Festival de Órgano

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com