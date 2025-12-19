Invitan a colecta navideña en Morelia: buscan juguetes, ropa y más para peques de la periferia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este diciembre, el Colectivo de Defensa de Derechos Humanos y Territorio (CODDHTH) junto a la organización Infancias Felices Morelia, están llevando a cabo una colecta de juguetes, cobijas, ropa infantil y útiles escolares en buen estado, destinada a los niños de escasos recursos en la periferia de Morelia.

El objetivo es llevar un rayo de alegría a las infancias que más lo necesitan, ofreciendo juguetes y artículos que permitan mejorar su bienestar.

Las personas interesadas en donar pueden acudir al centro de acopio ubicado en Morelia-Gualajara 807, en el Centro Histórico de la ciudad, donde podrán entregar sus aportaciones para que lleguen a las manos de quienes más los necesitan.