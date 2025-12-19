Invitan a colecta navideña en Morelia: buscan juguetes, ropa y más para peques de la periferia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este diciembre, el Colectivo de Defensa de Derechos Humanos y Territorio (CODDHTH) junto a la organización Infancias Felices Morelia, están llevando a cabo una colecta de juguetes, cobijas, ropa infantil y útiles escolares en buen estado, destinada a los niños de escasos recursos en la periferia de Morelia.
El objetivo es llevar un rayo de alegría a las infancias que más lo necesitan, ofreciendo juguetes y artículos que permitan mejorar su bienestar.
Las personas interesadas en donar pueden acudir al centro de acopio ubicado en Morelia-Gualajara 807, en el Centro Histórico de la ciudad, donde podrán entregar sus aportaciones para que lleguen a las manos de quienes más los necesitan.
Además de las donaciones materiales, el Colectivo CODDHTH está buscando talleristas y músicos que deseen compartir un rato de alegría con los niños en esta temporada navideña.
La actividad busca ofrecer un espacio de diversión y entretenimiento, generando sonrisas y momentos de felicidad para los pequeños de la ciudad.
¿Cómo puedes ayudar?
Si deseas realizar una donación o tienes alguna consulta, puedes ponerte en contacto con el colectivo enviando un mensaje al número 44-33-25-11-53.
Más detalles:
RYE-