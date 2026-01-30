Invitan a carnita asada para despedir a Soriana de Torreón Nuevo, en Morelia

La convocatoria es clara: todos están invitados a participar y traer su propia carnita, cerveza y música para disfrutar del evento.

La fiesta, que será organizada por César Yepez y Cortes D Diego, tiene como objetivo cerrar este capítulo con mucha diversión y ambiente.

Además, se invita tanto a los usuarios de Facebook como a los de fuera a unirse y compartir este momento de camaradería.

Es de mencionar que no se sabe si el evento está convocado en tono serio o de broma, lo cierto es que Soriana se va y ya hay imágenes de cómo se ve a días de su cierre.