Invitan a carnita asada para despedir a Soriana de Torreón Nuevo, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el cierre inminente de Soriana, ubicado en El Soriana de Torreón Nuevo , los morelianos han decidido darle una despedida inolvidable a la tienda que ha sido un punto de referencia en la zona.
Para conmemorar el cierre, se ha organizado un evento único que reunirá a los vecinos en una gran carnita asada, que se celebrará el lunes 2 de febrero a las 2:00 p.m., de acuerdo a Facebook.
La convocatoria es clara: todos están invitados a participar y traer su propia carnita, cerveza y música para disfrutar del evento.
La fiesta, que será organizada por César Yepez y Cortes D Diego, tiene como objetivo cerrar este capítulo con mucha diversión y ambiente.
Además, se invita tanto a los usuarios de Facebook como a los de fuera a unirse y compartir este momento de camaradería.
Es de mencionar que no se sabe si el evento está convocado en tono serio o de broma, lo cierto es que Soriana se va y ya hay imágenes de cómo se ve a días de su cierre.
