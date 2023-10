Invita Secum al Encuentro Internacional de la Armónica Morelia 2023

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) y el colectivo Concierto Urbano, invitan al Séptimo Encuentro Internacional de la Armónica Morelia 2023, un evento que presentará agrupaciones musicales de la República Mexicana y Arabia Saudita, el próximo sábado 14 de octubre a las 13:00 horas, en la Casa de la Cultura de Morelia.

Este encuentro ofrecerá la actuación de los grupos musicales Sadeh, de Cuernavaca; Avenida Rockblues, de Querétaro; Camaradegas, del Estado de México; In Taberna, de Morelia; Música Irlandesa Estévez and the Wet People, de Morelia; Debekup, de Morelia; Cambio Climático, de Morelia; Xenovioticos, de la Ciudad de México; Circuito Cero, de Michoacán; Paco Wells y Cambio Climático Rock Band; y Muscarina, representante de Arabia con acompañantes de Aguascalientes.

Además se ofrecerá una exposición de arte en dibujo a lápiz con los artistas y expositores Omar Treviño P. Concepto: Obscuro Claro y Antonio Gordillo Tenorio. A quienes asistan, se les solicitará una cooperación voluntaria.

El Encuentro Internacional de la Armónica Morelia 2023 es un evento organizado por Concierto Urbano, un colectivo cultural y artístico conformado por un aproximado de 300 miembros de diversos géneros musicales y disciplinas. Su principal función como colectivo es abrir espacios públicos de difusión para las y los artistas locales y estatales.

La cita del Séptimo Encuentro Internacional de la Armónica Morelia 2023 será este sábado 14 de octubre a partir de las 13:00 horas en el Teatro al Aire Libre de la Casa de la Cultura de Morelia, ubicada en la avenida Morelos Norte 485, del Centro Histórico de la capital michoacana.

SHA