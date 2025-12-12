Invita DIF Morelia a disfrutar del Palacio Mágico a partir de este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, por instrucción del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar y la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invita a toda la ciudadanía a disfrutar del Palacio Municipal, que durante diciembre se convertirá en el Palacio Mágico, abriendo sus puertas a partir de este sábado 13, en el corazón del Centro Histórico de la ciudad.

A lo largo de este mes, este espacio contará con diversos talleres y actividades para toda la familia, a través de un programa coordinado por el DIF Morelia, la Secretaría de Cultura y la Secretaria de Turismo del municipio.

De acuerdo con el programa, el recinto Municipal abrirá todos los días de la semana con el objetivo de que morelianas, morelianas, turistas y visitantes se tomen fotos y gocen de este espacio renovado y lleno de espíritu navideño, por medio del cual también se promueve y fomenta la unión familiar, la creatividad y la magia que caracteriza estas fechas.