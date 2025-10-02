Invita asociación Meraki a su feria de adopción este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 4 de octubre, la asociación Meraki realizará su feria de adopción de perros y gatos en el café Chai, ubicado en la avenida Acueducto 307, colonia Vasco de Quiroga, en Morelia.

Además de la adopción, habrá un bazar con diferentes artículos y venta con causa a favor de perritos y michis que buscan una segunda oportunidad. También se llevará a cabo una campaña de vacunación antirrábica gratuita, con apoyo del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA).

En la última feria se lograron 7 adopciones y fueron aplicadas 60 dosis de vacunas, muestra del crecimiento en la cultura de la adopción en Morelia.

Para inscripciones e informes, te puedes comunicar a los siguientes números: 44 33 35 18 86 y 44 31 08 04 02.