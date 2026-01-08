Investigan a Guardia Civil por extorsión a extranjero en Morelia; lo amenazó con deportación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso contra José “N”, por su posible responsabilidad en el delito de extorsión, cometido en agravio de una persona de nacionalidad extranjera, en esta ciudad capital.

De acuerdo con los datos de prueba que integran la carpeta de investigación, el 29 de diciembre de 2025, elementos de la Guardia Civil del Estado se encontraban realizando labores propias de su labor en un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Morelos, cuando al lugar arribó un hombre acompañado de una mujer, quienes buscaban a personas que habitaban dicho domicilio.

Durante la interacción, José “N” presuntamente exigió a una de las víctimas la cantidad de 20 mil pesos, bajo el argumento de no ponerlo a disposición de la autoridad por su condición de extranjero, advirtiéndole que podría ser deportado. Ante esta situación, la víctima solicitó apoyo a familiares para realizar una transferencia bancaria; no obstante, el imputado habría continuado exigiendo una suma mayor de dinero.

Posteriormente, arribó personal de apoyo de la Guardia Civil para incorporarse a la vigilancia del inmueble, momento en el que las víctimas denunciaron los hechos ante uno de los elementos recién llegados, exhibiendo como evidencia la captura de la transferencia bancaria realizada, así como un video en el que se escuchan parte de las exigencias y la negociación.

Derivado de las investigaciones realizadas por la FGE y del análisis de los datos de prueba, se determinó que únicamente José “N” habría tenido participación directa en los hechos, por lo que el órgano jurisdiccional resolvió su vinculación a proceso.

En audiencia, el Juez de Control impuso a José “N” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

