Investiga FGE presunta violencia contra menor, tras denuncia ciudadana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) inició de oficio una investigación por la presunta violencia que un hombre ejerció contra un menor de edad (presumiblemente su hijo) mientras transitaban por una calle de la colonia Nueva Chapultepec, en esta ciudad capital.

La Fiscalía informó lo anterior a MiMorelia.com, mientras que colaboradores de medios de comunicación que tuvieron contacto con autoridades locales aseguran que el DIF Morelia también tomó cartas en el asunto y dejó una notificación al presunto agresor.

Esta tarde circuló y se difundió en redes sociales la foto de un hombre y su supuesto hijo, acompañada de una denuncia ciudadana que, textualmente dice lo siguiente:

"Buenas tardes a todas quiero pedir su ayuda, ya que esto de verdad me tiene impactada, no sé que hacer o a dónde acudir, hace unos momentos en la calle Sánchez Tapia de la Nueva Chapultepec casi esquina con el Boulevard este sujeto agarró a golpe de mano cerrada a este pequeñito, dice ser su papá, lo golpeó tan fuerte que varios vecinos y personas que pasaban caminando corrimos ya que los gritos eran terribles, el niño apenas podía caminar tiene moretones por todo el cuerpo, viejos y nuevos, quedó grabado en las cámaras de seguridad de una vecina pero por aparecer la carita del niño no se va a subir hasta saber qué hacer".

Continúa: "El sujeto dijo, fíjese usted me está insultando cuando no me conoce ni lo que le va a pasar, mientras señalaba a mi niña, jaloneaba al niño y él se quejaba de dolor, y a lágrimas y voz muy entrecortada me decía es mi papá te juro que este señor es mi papá (cuando nunca se puso en duda eso) cuando las personas comenzaron a llegar y levantamos el celular se fue rápido maltratando al pequeño y jalándolo para que acelerará el paso cuando su piecito está lastimado y creo también su rodilla ya que ahí le dió un buen golpe, los golpes duraron alrededor de dos minutos ¿Qué se hace? Se tiene el vídeo de cámaras de seguridad".