Introducen navaja a primaria de Morelia y presuntamente amenazan a una niña

De acuerdo a los padres de familia denunciantes, la madre de la menor agredida presentó una denuncia al enlace jurídico de la Secretaría de Educación del Estado, en la que solicitó apoyo ante la situación de violencia que se presentó en la primaria “Hijos del Ejército”, en el turno vespertino.

En el documento se lee:

“El día de ayer mi hija alumna de la escuela del 4to año de primaria del grupo D, acude a la institución, mientras estaba en su horario de clases, los niños de su salón le refieren que corriera porque la niña del grupo de 6to año la iba a matar, hasta ese momento mi hija hace caso omiso a la situación, minutos después los niños le refieren a la maestra de 4to D, que un niño de 3er grado portaba un arma blanca (…), la cual había llevado a la escuela por indicaciones de la niña de 6to para poder agredir a mi hija dentro de la institución”.

La parte denunciante menciona en el documento que acudieron a la escuela a dialogar con la directora y que ésta sancionara a los alumnos involucrados, pero la maestra dijo “Ya hablamos con los papás de los niños, a la niña no se le dará carta de buena conducta, al fin que ya se va, mañana es el último día”, por lo que la denunciante argumentó “quién me asegura que al siguiente día no volverá a entrar con armas, quién me asegura que no agredan a mi hija”.

El documento menciona que la madre de la víctima pidió a las autoridades de la institución educativa implementar un protocolo de seguridad, pero la directora presuntamente dijo que “no podía hacer más”, y que la revisión de mochila lo vería con el Consejo Técnico.