Intervención en Venezuela reaviva la política Monroe de América para los Americanos: colectivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales (CCAOS) en Michoacán se manifestó en la ciudad de Morelia para expresar su rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Durante el mitin, uno de los integrantes afirmó que lo ocurrido reaviva la doctrina Monroe sobre “América para los americanos”.
Previo al mitin, el activista comentó en entrevista con medios de comunicación que dicha intervención representa un golpe sobre la mesa por parte del gobierno estadounidense, con el fin de demostrar su capacidad y disposición para remover gobiernos e imponer sus propios intereses.
“A eso apunta la política de Estados Unidos, que está reavivando la doctrina Monroe, de que ‘América para los americanos’, entiéndase para los norteamericanos, y Estados Unidos para reforzar y dominar su zona de influencia”, expresó.
La manifestación se dio luego de que, durante la madrugada del sábado 3 de enero, las fuerzas armadas estadounidenses bombardearon bases militares en Venezuela y posteriormente detuvieron al presidente Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. El exmandatario fue trasladado a Nueva York, donde enfrentará un juicio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno mantendrá el control del país sudamericano hasta que se concrete lo que denominó una “transición segura”, y advirtió que podrían registrarse más ataques si persiste la resistencia de los seguidores del movimiento chavista.
Durante la movilización, la CCAOS cerró la avenida Francisco I. Madero para continuar con su pronunciamiento. De acuerdo con la Coordinadora, lo ocurrido en Venezuela tendrá implicaciones no solo en ese país, sino en toda América Latina.
“Vamos a hacer un mitin con la mayor difusión de información posible. Esto lo estamos rematando con una campaña masiva, no solo en Morelia, sino a nivel nacional e internacional, para informar lo que está ocurriendo y las implicaciones que esto tiene no solo para Venezuela, sino para toda Latinoamérica”, concluyeron.
mrh