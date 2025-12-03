Intervalos nubosos y máxima de 25°C, este miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se espera una jornada mayormente soleada en la capital michoacana, con una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 9°C, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

Según el pronóstico, durante las primeras horas del día el cielo permanecerá despejado, con temperaturas que irán en aumento desde los 9°C a las 7:00 horas, hasta alcanzar los 25°C alrededor de las 14:00 horas. A partir del mediodía se prevé cielo parcialmente nublado, con viento proveniente del sur que alcanzará rachas de hasta 39 km/h en el transcurso de la tarde.

La sensación térmica será ligeramente más alta durante las horas de mayor radiación solar, entre las 11:00 y las 15:00 horas. En ese mismo lapso, el nivel de radiación ultravioleta se mantendrá en nivel alto (FPS: 6), por lo que se recomienda utilizar protección solar si se realizan actividades al aire libre.

Para la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con temperaturas que descenderán a los 14°C. El viento disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 6 y 14 km/h.

