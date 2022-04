Interpondrán denuncia por retención de personal y unidades de Cocotra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (Cocotra), Antonio Godoy González Vélez, afirmó que interpondrán las denuncias correspondientes por la retención de personal y unidades de la dependencia a su cargo por parte de manifestantes trabajadores del volante de plataformas digitales.

Este jueves, los trabajadores que se identificaron como Unión de Transportistas Digitales del Estado de Michoacán se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir modificaciones a los reglamentos de tránsito que les permita operar bajo esta modalidad.

En entrevista, Godoy González Vélez señaló que los manifestantes no están buscando el diálogo con el gobierno estatal por la vía indicada, ya que aseveró que la actitud es “violenta y amenazante”.

Explicó que siete trabajadores de la Cocotra y Tránsito estatal, así como dos unidades de la dependencia a su cargo fueron retenidas, y solo fue liberado el personal, pero las unidades las mantenían en su poder hasta el momento de esta publicación.

“SÍ habrá denuncia, fueron siete elementos, personal de Cocotra y Tránsito del estado, por la intervención de Segob, fueron liberados los compañeros para salvaguardar su integridad y aún tienen las unidades que sabemos que están utilizándolas para hacer algunos actos, esperemos que no se convierta en vandalismo, el diálogo está abierto”, aseveró.

En este sentido, se dijo dispuesto a platicar con ellos para especificar de qué manera pueden trabajar de manera regular y como lo estipula la ley.

Finalmente, aseguró que en lo que va de la administración no se ha retenido ninguna unidad que trabaja bajo esta modalidad, contrario a lo que argumentaron los inconformes, no obstante si han existido entre 70 y 90 multas por no cumplir los requisitos legales para prestar el servicio

