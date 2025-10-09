Intentó matar a alguien y lo arrestan en plena calle de Morelia

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró luego de que se recibiera un aviso sobre una persona lesionada en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos.

Con el apoyo del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), los agentes lograron ubicar al presunto agresor, quien circulaba a bordo de una motocicleta sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente.