Intentó matar a alguien y lo arrestan en plena calle de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia detuvieron a un hombre señalado por su probable participación en el delito de tentativa de homicidio, tras un operativo implementado en la zona poniente de la capital michoacana.
De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró luego de que se recibiera un aviso sobre una persona lesionada en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos.
Con el apoyo del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), los agentes lograron ubicar al presunto agresor, quien circulaba a bordo de una motocicleta sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente.
Tras su localización, el sujeto fue asegurado por los oficiales y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), instancia que dará seguimiento al caso conforme a derecho.
Por su parte, la persona lesionada fue trasladada al Hospital Civil para recibir atención médica.
SHA