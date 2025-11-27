Intensifican operativos contra ruido excesivo en bares y antros de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Ayuntamiento de Morelia mantendrá operativos permanentes en bares y antros, particularmente para regular temas como el ruido excesivo, destacó Yankel Benítez Silva, titular de la dependencia.
En entrevista, el secretario señaló que, ante el aumento de fiestas propio de la temporada de fin de año, estos operativos se reforzarán en las zonas con mayor concentración de establecimientos.
"Tenemos esta presencia de miércoles a domingo, esto se estableció ya que se ha identificado que ahora la vida nocturna en la capital empieza desde mitad de semana. Por lo tanto, ya tenemos células integradas para dar seguimiento y cuidar lo que tenemos que regular, como: los horarios, el ruido y la no venta de alcohol a menores […]", destacó.
Agregó que estos operativos se han impulsado desde hace más de dos años, prácticamente todos los fines de semana. Explicó que trabajan en coordinación con los establecimientos y con los vecinos, quienes son los principales afectados cuando los negocios operan con volumen alto o fuera del horario permitido.
Cuestionado respecto al número de establecimientos que han sido amonestados por incumplir la normatividad, el secretario señaló que tiene identificado un caso en la zona del Quinceo, donde primero se emitió un apercibimiento por operar fuera del horario permitido y, ante la reincidencia, se procedió a imponer una multa de aproximadamente siete mil pesos.
Sobre los establecimientos que operan con altos niveles de ruido, Benítez Silva indicó que la ciudadanía puede denunciarlo al número 072, vía por la cual llega el reporte y se canaliza de inmediato a la Secretaría del Ayuntamiento. Añadió que también se pueden realizar reportes a través de las redes sociales de la dependencia.
Finalmente, el funcionario municipal recordó que la regulación del ruido también aplica para convivencias o festejos en domicilios particulares; sin embargo, en estos casos quien atiende los reportes es la Policía Morelia mediante su número de contacto 443 113 5000.
Sobre el tema, MIMORELIA.COM pidió a la corporación de seguridad municipal el número de reportes que se han atendido en este año por el tema del ruido excesivo.
Al respecto, la Policía Morelia precisó que, con corte al 25 de noviembre, suman 346 de estos incidentes, los cuales se han presentado en los distintos sectores que conforman la capital michoacana, como lo es: el sector Centro, Nueva España, Independencia, Independencia Sur, República Poniente, República y Revolución.
Entre los meses con mayor número de reportes destaca febrero con 54, agosto con 44, septiembre con 40 y octubre con 37. Mientras que el sector con mayor incidencia en lo que va del año es República con 79, seguido de Independencia Sur con 55.
rmr