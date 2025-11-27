Intensifican operativos contra ruido excesivo en bares y antros de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Ayuntamiento de Morelia mantendrá operativos permanentes en bares y antros, particularmente para regular temas como el ruido excesivo, destacó Yankel Benítez Silva, titular de la dependencia.

En entrevista, el secretario señaló que, ante el aumento de fiestas propio de la temporada de fin de año, estos operativos se reforzarán en las zonas con mayor concentración de establecimientos.

"Tenemos esta presencia de miércoles a domingo, esto se estableció ya que se ha identificado que ahora la vida nocturna en la capital empieza desde mitad de semana. Por lo tanto, ya tenemos células integradas para dar seguimiento y cuidar lo que tenemos que regular, como: los horarios, el ruido y la no venta de alcohol a menores […]", destacó.

Agregó que estos operativos se han impulsado desde hace más de dos años, prácticamente todos los fines de semana. Explicó que trabajan en coordinación con los establecimientos y con los vecinos, quienes son los principales afectados cuando los negocios operan con volumen alto o fuera del horario permitido.