Intensidad, pasión y vida en encendido de Catedral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana con intensa intención, resonó The Black Rider, soundtrack de la película,The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, producida por Howard Shore, con la Orquesta The New Zealand Symphony, en la colosal Catedral de Morelia

Una danza fluida de fuegos artificiales tricolor, salpicó la deliciosa noche.

De fondo Ia banda sonora de una de las películas más épicas proyectada en los últimos años, cuya fuerza denotaba misterio, acción, aventura, euforia, cánticos de victoria y triunfo, satisfacía el sentido auditivo, al tiempo que acariciaba la vista mientras reventaban en el cielo nocturno las luces, al ritmo del sonido programado.