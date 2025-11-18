Instruye Gladyz Butanda acelerar construcción de torres del teleférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, instruyó a la empresa responsable del teleférico de Morelia a imprimir celeridad en la edificación de las torres de este nuevo mecanismo de transporte, a fin de mitigar y atender demandas vecinales.

La funcionaria estatal precisó que el proyecto del teleférico de Morelia contempla la reparación de posibles daños en las zonas vecinales aledañas a las torres o estaciones de este transporte aéreo, por lo que se dirigió a la ciudadanía capitalina para invitarla a reportar cualquier tipo de situación que vulnere su bienestar para brindar atención inmediata.