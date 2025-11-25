Instituto Tecnológico Osmar impulsa su modalidad sabatina con horario accesible y promoción vigente

Aunque la modalidad escolarizada abrirá inscripciones hasta el siguiente ciclo, recalcaron que la modalidad sabatina es ideal para quienes trabajan o tienen otras actividades entre semana. Las clases en esta modalidad son de 8:00 a 13:30 horas, y con la promoción vigente la anualidad quedaría en 300 pesos, además indicaron que cuentan con mensualidades a precios accesibles.

Es importante recalcar que también ofrecen titulación por competencia laboral a través del acuerdo 286, esto para personas con más de cinco años de experiencia en el área. De hecho, el sábado pasado realizaron la entrega oficial de tres títulos de la licenciatura en Pedagogía, por competencia laboral.

Aunado a esto, destacaron que en Michoacán ya han egresado ocho generaciones con toda su documentación oficial: carta pasante, certificado total de estudios, así como con título digital y físico.

Finalmente, el Instituto Tecnológico Osmar invitó a las personas interesadas a aprovechar la promoción vigente en noviembre. En caso de que deseen contar con mayor información, pueden comunicarse a través de sus redes sociales, o acudir a sus instalaciones en calle Rayón #183, colonia Centro.

BCT