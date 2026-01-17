Instituciones de salud tienen su área de responsabilidad en Villas del Pedregal: Elías Ibarra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Villas del Pedregal no existe un estudio específico que permita conocer las principales enfermedades que se dan en el fraccionamiento más grande de Latinoamérica; cada institución de salud cuenta con su área de primer nivel de atención específica, aseguró el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, al precisar que no está desprotegido.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el encargado de la política de salud en Michoacán enfatizó que hace poco se abrió un Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) en el fraccionamiento con ambulancias para los servicios que se puedan dar, pero que también abarca a las colonias y localidades cercanas.

Inclusive, destacó que la población en general, no solo en Villas del Pedregal, se enferman de infecciones respiratorias altas, gastroenteritis, hipertensión arterial, diabetes y enfermedades crónico-degenerativas.

"¿Existe un estudio específico en Villas del Pedregal con los padecimientos que más aquejan a la población? No lo hay, es general, en todo el estado y país", refirió ante los cuestionamientos de este medio de comunicación.

Inclusive, especificó que con el Hospital General Regional que se construirá en el fraccionamiento, permitirá atender los problemas de salud en un segundo nivel de atención, mientras que cada una de las instituciones de salud tienen sus unidades y centros de salud específicos para poder atender a la población en el primer nivel de atención.

"Cada área tiene su propia responsabilidad y dentro del primer nivel estamos divididos por sectores y cada población tiene atendido a su población; el IMSS su área de influencia, el ISSSTE igual, la Secretaría también, estamos regionalizados para la atención de la población", concluyó.

BCT