Instalar topes sin permiso en Morelia puede ser sancionado: Sedum municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia, la instalación de reductores de velocidad (topes) por iniciativa ciudadana, sin autorización del municipio, es una acción sancionable, ya que este tipo de infraestructura debe tramitarse y colocarse bajo lineamientos técnicos específicos, señaló Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum).

En entrevista para MIMORELIA.COM, la secretaria explicó que, cuando vecinos, comunidades o escuelas consideran necesaria la instalación de un reductor de velocidad, el trámite debe realizarse ante la Dirección de Movilidad de la Sedum. Para ello, indicó que se cuenta con un número de WhatsApp (443 939 7258), a través del cual se puede solicitar el formato correspondiente.

¿Cuál es el proceso para esta solicitud?

La secretaria detalló que la solicitud es gratuita y, en una primera etapa, se requieren datos básicos como el nombre del solicitante, la ubicación donde se solicita el reductor y un croquis sencillo, elaborado a mano, de la zona donde se pretende instalar.

“A veces damos alternativas, se recorre un metro o media cuadra, pero lo que buscamos es que cumpla con el objetivo de reducir la velocidad esto en caso de que si exista un riesgo de accidentes viales; además, se solicita una anuencia vecinal”, compartió.