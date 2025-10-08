Instalarán módulos de maquillaje gratuito para el Desfile de Catrinas y Catrines de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el Desfile de Catrinas y Catrines de Morelia se instalarán cinco módulos de maquillaje gratuitos, con el fin de que las y los asistentes puedan caracterizarse y participar en esta actividad, informó Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría de Cultura Municipal.

En entrevista, la funcionaria recordó que el año pasado se registró una asistencia cercana a 3 mil 500 personas, por lo que este año se espera superar esa cifra. Además, indicó que muchas personas suelen sumarse sin registro previo, aspecto que incide en que no se contabilice a una sección de los participantes.

En cuanto a los cinco módulos de maquillaje, la secretaria precisó que estarán disponibles durante la mañana del 1 de noviembre, ubicados en distintos puntos estratégicos desde la Calzada Fray Antonio de San Miguel hasta la Catedral de Morelia, y que, cuando la fecha del desfile esté por acercarse, brindarán las ubicaciones precisas de los módulos.