Instalaciones deportivas de Molino de Parras, cerradas hasta nuevo aviso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un comunicado oficial, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID) informó el cierre temporal de las instalaciones deportivas de Molino de Parras, así como de su complejo acuático, ubicado en la capital michoacana.

El aviso señala que la suspensión de actividades será hasta nuevo aviso, sin detallar por el momento las causas del cierre o una fecha estimada de reapertura.

📍 El complejo deportivo de Molino de Parras es una instalación de uso frecuente por parte de atletas, entrenadores, familias y público en general, especialmente por su alberca techada y áreas para la práctica de diversas disciplinas deportivas.