Instalación de plataforma en Calzada de San Diego cumple norma, afirma Origo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La instalación de una plataforma de madera por parte de la panadería Origo en la Calzada de San Diego ha generado diversas opiniones entre ciudadanos y usuarios de redes sociales. Ante esto, Pietro Riccardo Lembo Islas, CEO de la empresa, aseguró que el proyecto es completamente legal, temporal y no representa un daño al patrimonio de la ciudad.
En entrevista con MIMORELIA.COM, Lembo explicó que la estructura fue instalada bajo un permiso oficial del Ayuntamiento de Morelia, como parte de una modificación a la Ley de Ingresos municipal que permite el uso controlado de ciertos espacios públicos.
“Sí tenemos una licencia que está ligada a la licencia de operación del establecimiento. Es una extensión, con lineamientos muy claros sobre color, espacio y cantidad de mobiliario”, puntualizó.
De acuerdo con Lembo, Origo paga una renta de 7 pesos por metro cuadrado por los 90 metros que ocupa, y ese recurso es destinado por el Ayuntamiento al mantenimiento del Acueducto y zonas del Centro Histórico.
El empresario subrayó que la plataforma no está anclada ni fija: "No se movió ni una piedra. Se hizo a la medida del empedrado sin clavar nada. Si se retira, verán que el piso está intacto".
Lembo Islas añadió que el espacio será desmontado durante las fiestas guadalupanas, para dar paso a los tradicionales puestos de "Las Cañas" e incluso existe disposición al diálogo para lograr una coexistencia ordenada.
