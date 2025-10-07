Instalación de plataforma en Calzada de San Diego cumple norma, afirma Origo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La instalación de una plataforma de madera por parte de la panadería Origo en la Calzada de San Diego ha generado diversas opiniones entre ciudadanos y usuarios de redes sociales. Ante esto, Pietro Riccardo Lembo Islas, CEO de la empresa, aseguró que el proyecto es completamente legal, temporal y no representa un daño al patrimonio de la ciudad.

En entrevista con MIMORELIA.COM, Lembo explicó que la estructura fue instalada bajo un permiso oficial del Ayuntamiento de Morelia, como parte de una modificación a la Ley de Ingresos municipal que permite el uso controlado de ciertos espacios públicos.

“Sí tenemos una licencia que está ligada a la licencia de operación del establecimiento. Es una extensión, con lineamientos muy claros sobre color, espacio y cantidad de mobiliario”, puntualizó.