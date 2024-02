Insiste Alfonso Martínez en interés para ir por reelección con el PRI y el PES

Sin embargo, el edil dijo que no por esa razón dejará de considerar incluir al Partido Encuentro Social (en sus aspiraciones); "tampoco voy a negarle, es como si un ciudadano me dijera 'yo quiero apoyarte y le dijera tú no, porque piensas distinto en otro ámbito de competencia’, no; todos los que quieran ir en este proyecto son bienvenidos y por supuesto también el PES", dijo.