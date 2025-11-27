Inseguridad en carreteras y precios del maíz son demandas justas, afirma Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inseguridad en carreteras y los precios no competitivos del maíz son demandas justas por las que transportistas y productores levantan la voz y piden ser atendidos, destacó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista colectiva, se le pidió al edil su postura respecto a recientes declaraciones de autoridades estatales, quienes han referido que detrás de las manifestaciones de ambos sectores se encuentran algunos presidentes municipales de oposición.

Sobre esto, Martínez Alcázar señaló que el hecho de que como alcalde de oposición emita una reflexión sobre por qué deben atenderse estos problemas “no quiere decir que yo les haya dicho váyanse a tomar carreteras, cierren para que los escuchen o que esté detrás de las mismas (…)”, puntualizó.