Inseguridad en carreteras y precios del maíz son demandas justas, afirma Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inseguridad en carreteras y los precios no competitivos del maíz son demandas justas por las que transportistas y productores levantan la voz y piden ser atendidos, destacó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.
En entrevista colectiva, se le pidió al edil su postura respecto a recientes declaraciones de autoridades estatales, quienes han referido que detrás de las manifestaciones de ambos sectores se encuentran algunos presidentes municipales de oposición.
Sobre esto, Martínez Alcázar señaló que el hecho de que como alcalde de oposición emita una reflexión sobre por qué deben atenderse estos problemas “no quiere decir que yo les haya dicho váyanse a tomar carreteras, cierren para que los escuchen o que esté detrás de las mismas (…)”, puntualizó.
Añadió que las manifestaciones del sector transportista se generan principalmente por la inseguridad en las carreteras federales, debido a los constantes asaltos y a la falta de mantenimiento en estas vialidades.
Respecto al sector de los productores, señaló que se suman problemas como los precios no competitivos del maíz y la falta de apoyos para los agricultores.
Para concluir, Martínez Alcázar afirmó que señalar que detrás de estas manifestaciones están alcaldes de oposición sería una forma de “lavarse las manos”, pues aseguró que los propios campesinos han expresado que votaron por el partido de la administración federal actual.
RPO