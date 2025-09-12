Morelia

¡Inscripciones abiertas! Taller de violín para niñas y niños en Morelia

El Instituto de la Juventud Moreliana ofrece clases de violín para menores de 7 a 14 años, todos los jueves y viernes por la tarde
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) invita a niñas y niños de entre 7 y 14 años a formar parte de su Taller de Violín, que se imparte de forma gratuita en las instalaciones del instituto.

Las clases se realizan todos los jueves y viernes, en un horario de 4:30 p.m. a 5:30 p.m., bajo la guía del maestro Diego Orozco. Este taller tiene como objetivo impulsar el desarrollo artístico infantil, fomentar la disciplina musical desde temprana edad y brindar alternativas culturales accesibles para la niñez moreliana.

El taller tiene lugar en la sede del IJUM, ubicada en Av. Periodismo José Tocaven Lavín S/N, en Morelia. Las y los interesados pueden solicitar más información y registrarse a través de WhatsApp al 443 487 89 47 o al 443 226 9007.

La iniciativa forma parte de las actividades permanentes que el IJUM ofrece para fortalecer la participación juvenil en el ámbito artístico y cultural del municipio.

