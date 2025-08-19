¡Inscríbete! Zoológico de Morelia celebrará su aniversario con Carrera de Botargas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de su 55 aniversario, el Zoológico de Morelia organiza una divertida "Carrera de Botargas”", en la que podrán participar empresas, escuelas y particulares que cuenten con una botarga y muchas ganas de correr y divertirse.

El evento se llevará a cabo el viernes 10 de octubre a las 10:30 horas en el Parque Infantil 150, ubicado en la colonia Camelinas, un espacio dedicado al esparcimiento familiar.

"En el marco de nuestro 55 aniversario queremos invitar a empresas, escuelas y particulares a participar en la divertidísima Carrera de Botargas", se lee en la invitación pública en redes sociales.