¡Inscríbete al Icatmi! Aún hay lugares disponibles en todos sus planteles

El instituto pone a disposición de la ciudadanía más de 800 cursos y especialidades que brindan herramientas prácticas y teóricas necesarias para que las personas puedan emprender, autoemplearse y alcanzar la estabilidad económica.

Las inscripciones están abiertas en los planteles distribuidos en todo el estado, aún hay espacios en cursos como pastelería creativa, cocina mexicana, informática, inglés, francés, bisutería y artesanías, estilismo, asistencia ejecutiva, también, cuidados cosmológicos faciales y corporales.

Para mayor información sobre fechas, requisitos y disponibilidad de cursos, las y los interesados pueden acudir directamente al plantel más cercano o consultar las redes sociales oficiales en Facebook, comunicarse al teléfono: 443 310 8900 y/o visitar la página oficial, en el apartado de oferta educativa https://icatmi.edu.mx/consultas/cursos/

RYE-