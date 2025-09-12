¡Inscríbete al Icatmi! Aún hay lugares disponibles en todos sus planteles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi) continúa con las inscripciones abiertas para cursos como inglés, informática, bisutería y artesanías, cocina mexicana, actualización secretarial, aplicación de masajes en spa, entre otros.
El director general del Icatmi, Marco Antonio Flores de la Torre, mencionó que los cursos que se ofrecen representan una oportunidad para que las personas de 15 años en adelante fortalezcan sus habilidades laborales, accedan a mejores oportunidades de empleo o impulsen proyectos de autoempleo.
El instituto pone a disposición de la ciudadanía más de 800 cursos y especialidades que brindan herramientas prácticas y teóricas necesarias para que las personas puedan emprender, autoemplearse y alcanzar la estabilidad económica.
Las inscripciones están abiertas en los planteles distribuidos en todo el estado, aún hay espacios en cursos como pastelería creativa, cocina mexicana, informática, inglés, francés, bisutería y artesanías, estilismo, asistencia ejecutiva, también, cuidados cosmológicos faciales y corporales.
Para mayor información sobre fechas, requisitos y disponibilidad de cursos, las y los interesados pueden acudir directamente al plantel más cercano o consultar las redes sociales oficiales en Facebook, comunicarse al teléfono: 443 310 8900 y/o visitar la página oficial, en el apartado de oferta educativa https://icatmi.edu.mx/consultas/cursos/
