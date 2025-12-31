Inicio de 2026, momento para reconstruir el tejido social: Iglesia de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, señaló que la sociedad enfrenta retos profundos que requieren ser atendidos desde la reflexión, la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social.

Durante la eucaristía de la Víspera de Año Nuevo, celebrada en la Catedral de Morelia, el prelado destacó que el cambio de año representa un momento propicio para analizar la realidad social y asumir compromisos colectivos frente a las problemáticas actuales.

En su mensaje, advirtió que la violencia, la inseguridad, la pobreza y el individualismo continúan afectando a las familias y debilitando la convivencia tanto en las instituciones públicas como privadas.

“El paso del 2025 al 2026 nos invita a mirar con atención la realidad de nuestra historia, una sociedad que presenta desafíos que lastiman a las personas y a las comunidades”, expresó.

Garfias Merlos subrayó que estos escenarios exigen un proceso de sanación social, basado en el perdón, la reconciliación y la reconstrucción de la confianza, como vías para avanzar hacia una convivencia más justa.