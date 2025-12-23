Iniciativa "No más deuda en Michoacán" es positiva, pero limitaría ciertas acciones: edil de Morelia

Durante una entrevista colectiva, el edil mencionó que respeta la iniciativa de reforma que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla envió recientemente al Congreso local, con la cual —de acuerdo con el mandatario estatal— se busca evitar compromisos económicos para futuras administraciones.

“Yo creo que la iniciativa tiene puntos de vista, tiene cosas buenas, pero también cosas que a mí me preocuparían, como el que no tengan la posibilidad de hacer algo que necesite el estado, particularmente al no contar con los recursos para poder hacerlo (...)”, señaló.

Aunado a ello, compartió que otro aspecto de preocupación es que el estado depende en gran medida de los recursos federales destinados al pago de la nómina magisterial.

Por esto, el edil consideró que, en caso de que llegue una administración sin afinidad política con el gobierno federal, se correría el riesgo de que los recursos se destinen únicamente al gasto corriente, limitando la inversión en obra pública e infraestructura.

“Puntualizando, es una buena iniciativa, pero tiene esos asuntos que se tendrían que analizar (…)”, subrayó Martínez Alcázar, quien reiteró que, desde su perspectiva, contratar una deuda no es negativo por sí mismo, sino hacerlo “de manera irresponsable”.

rmr