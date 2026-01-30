Inician trabajos integrales de rehabilitación en la Pila de los Patos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la Pila de los Patos ubicada en el Bosque Cuauhtémoc se realizarán labores integrales con el objetivo de lograr una rehabilitación óptima de este espacio, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

A pregunta de MIMORELIA.COM, el funcionario explicó que este proyecto deriva de una iniciativa ganadora del Presupuesto Participativo 2024, denominada “Punta Pato”, y actualmente los trabajos ya se encuentran en proceso.

En este tenor, indicó que por el momento no se compartirán mayores detalles; sin embargo, precisó que se trata de una intervención integral que contempla trabajos en distintos rubros.

“Se tienen que levantar con cuidado algunas baldosas y revisar lo que se tiene al resguardo de Parques y Jardines, ya que hay alumbrado público subterráneo (…)”, detalló.

Vázquez Vargas añadió que estas labores se realizan de manera coordinada con la Secretaría de Obras Públicas Municipales, y se prevé que los trabajos avancen a buen ritmo durante este año.

Respecto a los patos que habitan en esta zona, señaló que serán reubicados de manera temporal en un lago ubicado en la Dirección de Parques y Jardines, mientras se llevan a cabo los trabajos en la zona.

BCT