Inician estudios para definir viabilidad de metrobús en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado (SCOP) realiza un primer estudio para ver si es factible que en la ciudad de Morelia se pueda contar con un metrobús como alternativa de transporte público, compartió el titular de la dependencia estatal, José Zavala Nolasco.

En entrevista, el secretario de Comunicaciones y Obras recalcó que es una primera etapa, porque si resulta viable se tendrá que avanzar en las siguientes fases a fin de concretarlo.

“Estamos haciendo el estudio, después del estudio vienen las factibilidades, el anteproyecto, el proyecto, el análisis costo-beneficio, es toda una ruta que tarda meses, no es de que se me ocurrió hacer un metrobús o un BRT, que mañana vamos a empezar a abrir calles, no, son inversiones muy grandes, muy cuantiosas, y el gobierno del estado debe ser responsable en su ejecución y toma de decisiones”, subrayó.

Aclaró que aunque en su momento se considera hablar con los transportistas sobre el proyecto, se tienen que esperar a los resultados del estudio, porque podrían arrojar que la infraestructura de la ciudad de Morelia no es apta para tener un metrobús y ya no avanzaría el proyecto.

“En su momento se tendrán que sentar las actividades competentes, hablar con los transportistas, llegar a acuerdos, se tendrá que trabajar, pero, es está muy lejos, no adelantemos vísperas, primero vamos a ver qué arroja el estudio, a lo mejor dice que no es factible, ni siquiera debemos pensar en hacerlo porque la ciudad no da para eso, entonces no tiene un caso especular”, sostuvo.

Explicó que el estudio lo realizan en coordinación con una empresa privada, por lo que se estima que un primer diagnóstico se tendría dentro de cuatro meses, pero, insistió, en que todavía no se puede incluso hablar de si será un proyecto que tendría inversión del gobierno, Banobras o con los transportistas, sino hasta que se concluyan todos los estudios correspondientes.

RYE