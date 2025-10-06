Morelia

Inician cierres viales por el FICM: estas calles estarán bloqueadas desde el martes

Los cierres viales iniciarán este martes frente al Cinépolis del Centro Histórico; checa las rutas alternas
Inician cierres viales por el FICM: estas calles estarán bloqueadas desde el martes
CYNTHIA ARROYO
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia emitió una alerta vial ante el cierre temporal de calles en el Centro Histórico, como parte de las actividades previas al 23° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

A partir de este martes 7 de octubre a las 11:30 horas, se cerrará la circulación en Santiago Tapia y Valentín Gómez Farías, frente al Cinépolis del Centro Histórico, punto principal del festival cinematográfico.

El cierre permanecerá vigente hasta el sábado 18 de octubre, por lo que se exhorta a automovilistas a tomar previsiones y utilizar las rutas alternas:

🚗 Ruta 1: Guadalupe Victoria – Av. Nocupétaro – Ignacio Zaragoza – Santiago Tapia
🚗 Ruta 2: Valentín Gómez Farías – Av. Nocupétaro – García Pueblita – Ignacio Zaragoza – Santiago Tapia

La Policía de Morelia recomendó conducir con precaución y seguir las indicaciones del personal de tránsito asignado a la zona.

SHA

policía de Morelia
FICM
cierre temporal
Grid
23° Festival Internacional de Cine de Morelia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com