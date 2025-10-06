Inician cierres viales por el FICM: estas calles estarán bloqueadas desde el martes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia emitió una alerta vial ante el cierre temporal de calles en el Centro Histórico, como parte de las actividades previas al 23° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
A partir de este martes 7 de octubre a las 11:30 horas, se cerrará la circulación en Santiago Tapia y Valentín Gómez Farías, frente al Cinépolis del Centro Histórico, punto principal del festival cinematográfico.
El cierre permanecerá vigente hasta el sábado 18 de octubre, por lo que se exhorta a automovilistas a tomar previsiones y utilizar las rutas alternas:
🚗 Ruta 1: Guadalupe Victoria – Av. Nocupétaro – Ignacio Zaragoza – Santiago Tapia
🚗 Ruta 2: Valentín Gómez Farías – Av. Nocupétaro – García Pueblita – Ignacio Zaragoza – Santiago Tapia
La Policía de Morelia recomendó conducir con precaución y seguir las indicaciones del personal de tránsito asignado a la zona.
