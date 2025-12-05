Inicia rehabilitación del Complejo Deportivo Bicentenario de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa, informó que el Gobierno de Michoacán inició los trabajos de rehabilitación integral del auditorio del Complejo Deportivo Bicentenario de Morelia. Esta intervención busca frenar el avanzado deterioro de la estructura, provocado por el abandono institucional, que es visible principalmente en el domo de su cubierta.
Durante un recorrido de supervisión, el secretario comprobó los avances de la primera etapa de rehabilitación del recinto, localizado al norte de la capital michoacana, cuya obra se financia con el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).
A la fecha, la SCOP ejecuta labores de limpieza gruesa, desazolve de registros sanitarios, retiro de plafones y muros de Durock, instalación eléctrica, cancelerías, herrerías, así como colocación de rejacero en el cerco perimetral exterior.
En los próximos días, la dependencia estatal comenzará la reparación de la membrana arquitectónica sobre la cubierta existente, con la sustitución de 26 triángulos opacos del domo principal y 16 traslúcidos en los claros de luz, con material cuya garantía es de 10 años, resistente a quiebres, desgarros y tensión, además de ser antiflama, antihongo, tratado contra rayos UV y de bajo mantenimiento.
Para ello, actualmente se desarrolla la preparación y adecuación de la superficie, con el fin de eliminar los elementos que interfieran con la instalación, sujeción y durabilidad de la membrana.
RYE-