Inicia rehabilitación del Complejo Deportivo Bicentenario de Morelia

A la fecha, la SCOP ejecuta labores de limpieza gruesa, desazolve de registros sanitarios, retiro de plafones y muros de Durock, instalación eléctrica, cancelerías, herrerías, así como colocación de rejacero en el cerco perimetral exterior.

En los próximos días, la dependencia estatal comenzará la reparación de la membrana arquitectónica sobre la cubierta existente, con la sustitución de 26 triángulos opacos del domo principal y 16 traslúcidos en los claros de luz, con material cuya garantía es de 10 años, resistente a quiebres, desgarros y tensión, además de ser antiflama, antihongo, tratado contra rayos UV y de bajo mantenimiento.